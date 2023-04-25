⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Liza.Vasileva
О себе
Работаю психологом, постоянно учусь, нравится лёгкое и доверительное общение, люблю животных, добрые поступки, смешные рилсы, путешествия. Переехала из эмиграции в ЕКБ, ищу подруг для совместного досуга. Замужем, два кота:)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🎭 Театр
Не нравится:
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам