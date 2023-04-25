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Екатеринбург
Профиль пользователя Liza.Vasileva

фото пользователя Liza.Vasileva

О себе

Работаю психологом, постоянно учусь, нравится лёгкое и доверительное общение, люблю животных, добрые поступки, смешные рилсы, путешествия. Переехала из эмиграции в ЕКБ, ищу подруг для совместного досуга. Замужем, два кота:)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия
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