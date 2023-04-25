Екатеринбург

Профиль пользователя Liza.Vasileva

О себе Работаю психологом, постоянно учусь, нравится лёгкое и доверительное общение, люблю животных, добрые поступки, смешные рилсы, путешествия. Переехала из эмиграции в ЕКБ, ищу подруг для совместного досуга. Замужем, два кота:)

Была в сети на прошлой неделе

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