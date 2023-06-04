Привет, я Лиза🤪 Мне 19 И в какой то момент я поняла, что вокруг меня не осталось хороших друзей, поэтому сейчас я открыта к новым знакомствам и местам Я Всегда хотела начать ходить в театры на всякие мьюзиклы и постановки, на выставки Страшные Квесты и батутный центр меня тоже привлекают Простые прогулки, пофоткать друг друга или посидеть попить кофе? Я за! А и ещё, я от слова совсем не умею танцевать, но очень хочу научиться, поэтому в ближайшем будущем планирую пойти в студию танцев, надеюсь уже в компании

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.