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Екатеринбург
Профиль пользователя Liza_gold

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О себе

Привет, я Лиза🤪
Мне 19
И в какой то момент я поняла, что вокруг меня не осталось хороших друзей, поэтому сейчас я открыта к новым знакомствам и местам
Я Всегда хотела начать ходить в театры на всякие мьюзиклы и постановки, на выставки
Страшные Квесты и батутный центр меня тоже привлекают
Простые прогулки, пофоткать друг друга или посидеть попить кофе? Я за!
А и ещё, я от слова совсем не умею танцевать, но очень хочу научиться, поэтому в ближайшем будущем планирую пойти в студию танцев, надеюсь уже в компании

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Хочу сходить 3 сентября на открытый микрофон stand Up, 200р вход
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