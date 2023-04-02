Екатеринбург
Профиль пользователя Lissa
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры
События пользователя
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Екатеринбург → Другое
Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )
Екатеринбург → Другое
Академический на связи
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу🥺😔
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу для общения и отдыха.
Екатеринбург → Другое
Погулять,встретиться
Екатеринбург → Другое
Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу
Екатеринбург → Другое
Екатеринбург
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