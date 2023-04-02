Екатеринбург
Профиль пользователя Lissa

фото пользователя Lissa

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Только виз....

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу лучшую подругу. Виз

Участие в других событиях

Екатеринбург → Другое

Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )

маленькое фото пользователя Nataa
Екатеринбург → Другое

Академический на связи

маленькое фото пользователя Motoniash
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу🥺😔

маленькое фото пользователя Katy0806
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу для общения и отдыха.

маленькое фото пользователя Anzela
Екатеринбург → Другое

Погулять,встретиться

маленькое фото пользователя Mari1311
Екатеринбург → Другое

Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

маленькое фото пользователя Alenka20
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Qwe1
Екатеринбург → Другое

Екатеринбург

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.