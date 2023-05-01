О себе

Я ценю жизнь во всех ее проявлениях и стремлюсь получить от нее максимум удовольствия. Музыка, вкусная еда, книги, театры, новые путешествия, интересные кинофильмы и сериалы, спорт – мои увлечения. Легко завожу новые знакомства и ценю человеческие качества, такие как искренность, открытость, честность и доброта.

Ненавижу лето и Маяковского 😏 Обожаю осень, авокадо, Левитана и Булгакова