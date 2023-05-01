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Екатеринбург
Я ценю жизнь во всех ее проявлениях и стремлюсь получить от нее максимум удовольствия. Музыка, вкусная еда, книги, театры, новые путешествия, интересные кинофильмы и сериалы, спорт – мои увлечения. Легко завожу новые знакомства и ценю человеческие качества, такие как искренность, открытость, честность и доброта.
Екатеринбург
Профиль пользователя L.i.s.a_Alisa
О себе
Я ценю жизнь во всех ее проявлениях и стремлюсь получить от нее максимум удовольствия. Музыка, вкусная еда, книги, театры, новые путешествия, интересные кинофильмы и сериалы, спорт – мои увлечения. Легко завожу новые знакомства и ценю человеческие качества, такие как искренность, открытость, честность и доброта.
Ненавижу лето и Маяковского 😏 Обожаю осень, авокадо, Левитана и Булгакова
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🍷 Выпить в баре
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