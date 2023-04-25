О себе

После переезда ищу новых знакомых. Сама общительная, добрая, открытая. Ищу подружаней для прогулок, кафешек и прочего интересного. Немношко читаю, люблю сериалы фильмы, не являюсь асом в какой то одной сфере. Люблю шутки и шутить ) не люблю врунов (мне 28)