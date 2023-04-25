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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Linchik
О себе
После переезда ищу новых знакомых. Сама общительная, добрая, открытая. Ищу подружаней для прогулок, кафешек и прочего интересного. Немношко читаю, люблю сериалы фильмы, не являюсь асом в какой то одной сфере. Люблю шутки и шутить ) не люблю врунов (мне 28)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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