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Екатеринбург
Профиль пользователя Lina27

фото пользователя Lina27

О себе

Много работаю. В свободное время люблю читать (очень много читаю, обычно психологию и научные статьи), люблю вкусно покушать 🤤. Хотелось бы найти «своих» людей)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города/интересным местам, поболтать, пофоткаться, потусить

маленькое фото пользователя Irishka165
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Belozerskayaaa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти тех, с кем можно куда то сходить и классно провести время

Откликнулись 3 участника

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