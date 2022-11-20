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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Lina27
О себе
Много работаю. В свободное время люблю читать (очень много читаю, обычно психологию и научные статьи), люблю вкусно покушать 🤤. Хотелось бы найти «своих» людей)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
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