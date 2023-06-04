⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя lerok

фото пользователя lerok
фото #2 пользователя lerok
фото #3 пользователя lerok
фото #4 пользователя lerok

О себе

Буду рада познакомиться с новыми людьми, у которых позитивный взгляд на жизнь) хватит грустить, давайте весело проводить время и дарить друг другу хорошее настроение!

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить
ищу подругу или компанию

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anne6
Екатеринбург → Другое
Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))
маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое
Подруга, пообщаемся?!
маленькое фото пользователя Valeria1
Екатеринбург → Другое
Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨
маленькое фото пользователя Persik_089
Екатеринбург → Другое
Ищу людей для контента на твич.
маленькое фото пользователя Lyka
Екатеринбург → Другое
Сходить в кино, погулять
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.