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Екатеринбург
Профиль пользователя lenyska

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О себе

Открытый, простой человечек, который обожает гулять, посещать новые прикольные места. Любит сходить на балет, в музей, или может, на выставку, но пива на лавочке попить и классно поболтать тоже любит:)))
ищет приятное общение или нового друга, или вторую половинку.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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