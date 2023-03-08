О себе

Открытый, простой человечек, который обожает гулять, посещать новые прикольные места. Любит сходить на балет, в музей, или может, на выставку, но пива на лавочке попить и классно поболтать тоже любит:)))

ищет приятное общение или нового друга, или вторую половинку.