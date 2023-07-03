Люблю свою страну и своих близких, домашний уют, долгие прогулки, путешествия Увлекаюсь садоводством Много внимания уделяю двухлетнему сыну, но хочется говорить уже не только о горшках и детских площадках)) До пандемии любила ходить на групповые программы в фитнес-клуб, буду рада компании (академ)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес

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