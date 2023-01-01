О себе

ищу братишку, чтобы сходить в кино на Оппенгеймера или что-то из фестивальных премьер осени🍁

люблю играть в настолки любые, главное знать правила или изучить их вместе☺️

стремлюсь стать дизайнером как на фрилансе, так и в компании - предстоит долкюгий путь, если кто меняет профессию на граф дизайнера - поделитесь опытом, плиз😘 и давайте двигать вместе☺️

также люблю позитив движ и внезапно пойти куда-то😂 если ты тоже слегка с творческой ебобцой, присоединяйся)