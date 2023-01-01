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Екатеринбург
ищу братишку, чтобы сходить в кино на Оппенгеймера или что-то из фестивальных премьер осени🍁
Екатеринбург
Профиль пользователя Leli
О себе
ищу братишку, чтобы сходить в кино на Оппенгеймера или что-то из фестивальных премьер осени🍁
люблю играть в настолки любые, главное знать правила или изучить их вместе☺️
стремлюсь стать дизайнером как на фрилансе, так и в компании - предстоит долкюгий путь, если кто меняет профессию на граф дизайнера - поделитесь опытом, плиз😘 и давайте двигать вместе☺️
также люблю позитив движ и внезапно пойти куда-то😂 если ты тоже слегка с творческой ебобцой, присоединяйся)
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Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📺 Политика🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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