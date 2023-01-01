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Екатеринбург
Профиль пользователя Leli

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О себе

ищу братишку, чтобы сходить в кино на Оппенгеймера или что-то из фестивальных премьер осени🍁
люблю играть в настолки любые, главное знать правила или изучить их вместе☺️
стремлюсь стать дизайнером как на фрилансе, так и в компании - предстоит долкюгий путь, если кто меняет профессию на граф дизайнера - поделитесь опытом, плиз😘 и давайте двигать вместе☺️
также люблю позитив движ и внезапно пойти куда-то😂 если ты тоже слегка с творческой ебобцой, присоединяйся)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📺 Политика🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться, сходить вместе на ближайшее мероприятие или в кино

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Участие в других событиях

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

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Екатеринбург → пообщаться

Кто чем занят?)

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Екатеринбург → путешествия

Путешествия по Екатеринбургу и Свердловской области

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