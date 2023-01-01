⬅️ Посмотреть других пользователей в Екатеринбурге
Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Leina
О себе
Люблю готовить, читать, увлекаюсь психологией, люблю спорт, но редко получается им заниматься
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам