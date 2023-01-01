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Екатеринбург
Профиль пользователя Leina

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О себе

Люблю готовить, читать, увлекаюсь психологией, люблю спорт, но редко получается им заниматься

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Sterva43

Воронеж → пообщаться

Хочу общаться, грустно.

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Maria_vrn

Воронеж → пообщаться

Учусь на психолога, если есть чем поделиться- несите мне, поговорим;)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sima89

Екатеринбург → пообщаться

Ищу подругу или друга, для совместного здорового досуга

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Yuliya1998

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Попить теплый чай и поговорить за жизнь😁

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Irishka165

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок и общения🙂Будет круто если ещё и с Пионерского

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя MaksimBu

Екатеринбург → активный отдых

Поиграть в настолки

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя ARSUHA

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Недавно в городе, можем погулять, потренироваться, сходить куда-нибудь

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя ELENA124

Екатеринбург → другое

В екб впервые ищут друзей

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Mixiz

Екатеринбург → собрать компанию

Поиграть в настольные игры

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lyka

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, погулять

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя EvaMar

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар, клуб 💃

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Stas_Fantomas

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

По плотинке гулять разрешено!

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Snoopy54

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто пойдёт в кино

Откликнулся 1 участник

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