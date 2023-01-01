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Екатеринбург
Профиль пользователя Kurihara

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О себе

Люблю пообщаться, играю в игры, смотрю фильмы/аниме, играю на муз. инструментах

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь
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