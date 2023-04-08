О себе

Люблю рисовать, буду рада выбраться в кофейню/в парк/в студию поскетчить и поболтать.



Из более активного отдыха люблю кататься на роликах, зимой на коньках, пешие прогулки тоже приветствуются.



Сгонять в бар тоже было бы неплохо)