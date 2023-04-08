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Екатеринбург
Люблю рисовать, буду рада выбраться в кофейню/в парк/в студию поскетчить и поболтать.
Екатеринбург
Профиль пользователя Ksenia_Denisovna
О себе
Люблю рисовать, буду рада выбраться в кофейню/в парк/в студию поскетчить и поболтать.
Из более активного отдыха люблю кататься на роликах, зимой на коньках, пешие прогулки тоже приветствуются.
Сгонять в бар тоже было бы неплохо)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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