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Екатеринбург
Профиль пользователя Ksenia_Denisovna

фото пользователя Ksenia_Denisovna

О себе

Люблю рисовать, буду рада выбраться в кофейню/в парк/в студию поскетчить и поболтать.

Из более активного отдыха люблю кататься на роликах, зимой на коньках, пешие прогулки тоже приветствуются.

Сгонять в бар тоже было бы неплохо)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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