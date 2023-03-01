Екатеринбург
Профиль пользователя Ksenia_a
О себе
Ищу подруг для совместных прогулок, походов на различные мастер-классы, музеи, кафешки, просто посиделок дома. Люблю пробежки, кататься на велосипеде, ходить на различные концерты
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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Найти друзей для общения
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Хочу найти подругу
Поехали осенью на концерт Алексея Щербакова в Миассе? 🤗💞
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