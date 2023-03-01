Ищу подруг для совместных прогулок, походов на различные мастер-классы, музеи, кафешки, просто посиделок дома. Люблю пробежки, кататься на велосипеде, ходить на различные концерты

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Екатеринбург → пообщаться Как понять, что ты не одинок?

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