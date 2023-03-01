Екатеринбург
Профиль пользователя Ksenia_a

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О себе

Ищу подруг для совместных прогулок, походов на различные мастер-классы, музеи, кафешки, просто посиделок дома. Люблю пробежки, кататься на велосипеде, ходить на различные концерты

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Найти подругу или подруг

Екатеринбург → пообщаться

Как понять, что ты не одинок?

Екатеринбург → пообщаться

Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Подруга, пообщаемся?!

Участие в других событиях

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Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.