Екатеринбург

Профиль пользователя Ksenia77

О себе За живое, интересное общение с чувством юмора. Ценю умение слушать и слышать.

Была в сети на прошлой неделе

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