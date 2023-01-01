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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Ksenia77
О себе
За живое, интересное общение с чувством юмора. Ценю умение слушать и слышать.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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