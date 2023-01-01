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Екатеринбург
Профиль пользователя Ksenia77

фото пользователя Ksenia77

О себе

За живое, интересное общение с чувством юмора. Ценю умение слушать и слышать.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Edisson

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хотел бы сходить в пампури. Не был там ..

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Stas_Fantomas

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

По плотинке гулять разрешено!

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя zonchick

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ожидаю новых знакомств и общения:)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Egosumlex

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять по набережной

Откликнулся 1 участник

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