Екатеринбург
Профиль пользователя Kse_nia

фото пользователя Kse_nia

О себе

Я мама.В декрете.Ищу подругу,для совместного времяпровождения и прогулок.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Мама в декрете

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nataa
Екатеринбург → Другое

Академический на связи

маленькое фото пользователя Ksenia_krd
Краснодар → Другое

Пообщаемся?

маленькое фото пользователя Lissa
Екатеринбург → Другое

Только виз....

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.