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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Krysina
О себе
Увлекаюсь темой бара, горю этим направлением.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь
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