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Екатеринбург
Профиль пользователя Krysina

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О себе

Увлекаюсь темой бара, горю этим направлением.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🏢 Работа🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

как вы боретесь со своими тараканами в голове?

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Выгорание - как вы с этим боретесь?

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