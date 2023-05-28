Екатеринбург
Профиль пользователя Kr.Vitalevna

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О себе

Кристина, 24 года.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор

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