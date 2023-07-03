Люблю кино, могу пообщаться за режиссеров и актеров, обсудить фильмы. Из музыки предпочитаю рок. Люблю настольные игры, животных, читать книги. Одна из любимых это "Мартин Иден" Джека Лондона. Обожаю вселенную "Дюны" от Френка Герберта.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

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