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Екатеринбург
Профиль пользователя Kosmo_ma

фото пользователя Kosmo_ma

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя deffirry

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Kat_yarik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время вместе за интересной беседой

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ameli.nova

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Гулять с шпицами 🫶🏻

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Kse_nia

Екатеринбург → другое

Мамы Екатеринбурга,Академ.Пошлите погуляем с детками.Если интересно пишите.

Откликнулись 2 участника

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