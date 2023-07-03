Евгений мне 22, занимаюсь спортом: лыжами,плаваньем. В свободное время люблю играть в компьютерные игры, гулять с друзьями и смотреть фильмы. Очень люблю животных особенно котиков. Не пью и не курю.

Профиль обновлён 27 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.