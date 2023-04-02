О себе

Работаю бариста, по этому знаю о кофе, если не все, то очень много. Увлекаюсь фотографией и ищу людей для сьемки, что бы набить руку. Занимаюсь карате не так долго, но медленно и верно. Неплохо бы найти того, кто покажет ката и пинаны. Музыку слушаю практически всю.