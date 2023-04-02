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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя KatyaB4K
О себе
Работаю бариста, по этому знаю о кофе, если не все, то очень много. Увлекаюсь фотографией и ищу людей для сьемки, что бы набить руку. Занимаюсь карате не так долго, но медленно и верно. Неплохо бы найти того, кто покажет ката и пинаны. Музыку слушаю практически всю.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🏢 Работа📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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