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Екатеринбург
Профиль пользователя Katrin211

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О себе

Активный спорт, велик, танцы, люблю новые активности и интересных людей)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Roman93
Екатеринбург → Другое
Сходить на Эйнштейн пати, вайнера 9. 7 сентября в 19:00
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