Екатеринбург

Профиль пользователя JulieF

О себе Ищу хорошую знакомую или подругу для совместных прогулок или походов в кино/кафе/тц.

Могу поговорить практически обо всем кроме политики.

Увлекаюсь иностранными языками, путешествиями, темами саморазвития и психологии.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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