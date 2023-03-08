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Екатеринбург
Ищу хорошую знакомую или подругу для совместных прогулок или походов в кино/кафе/тц.
Екатеринбург
Профиль пользователя JulieF
О себе
Ищу хорошую знакомую или подругу для совместных прогулок или походов в кино/кафе/тц.
Могу поговорить практически обо всем кроме политики.
Увлекаюсь иностранными языками, путешествиями, темами саморазвития и психологии.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
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