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Екатеринбург
Профиль пользователя JulieF

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О себе

Ищу хорошую знакомую или подругу для совместных прогулок или походов в кино/кафе/тц.
Могу поговорить практически обо всем кроме политики.
Увлекаюсь иностранными языками, путешествиями, темами саморазвития и психологии.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада встретиться и пообщаться, чтобы отдохнуть после рабочей недели)

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ritenok

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить на пикник в парке, поболтать, расслабиться

Откликнулись 3 участника

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