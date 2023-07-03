Ищу друзей по интересам и совместного отдыха /велопрогулки,сноуборд,тату, кальян,видеоигры, походы, горы или просто посидеть в парке/ . Хочу попробовать sup-борд :) Слушаю абсолютно разные жанры музыки. От классики до дэткора, работаю поваром- сушистом, в выходные - массажистом 😂 🙂 При первой встрече сдержанная и молчаливая, но как только привыкну к Вам, то словесный понос обеспечен 🤪 Хочется обзавестись не одноразовым знакомством, а на долгое время :)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия

📺 Политика 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.