Екатеринбург
Профиль пользователя julia070
О себе
Ищу друзей по интересам и совместного отдыха /велопрогулки,сноуборд,тату, кальян,видеоигры, походы, горы или просто посидеть в парке/ . Хочу попробовать sup-борд :)
Слушаю абсолютно разные жанры музыки. От классики до дэткора, работаю поваром- сушистом, в выходные - массажистом 😂 🙂
При первой встрече сдержанная и молчаливая, но как только привыкну к Вам, то словесный понос обеспечен 🤪
Хочется обзавестись не одноразовым знакомством, а на долгое время :)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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