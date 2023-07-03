Ищу друзей по интересам☺️хочу совместно ходить на прогулки, если у тебя есть собака то можем выгуливать их вместе 🐶хочу найти друзей для походов в кино, выставки, театры. Вместе заниматься спортом, а то одной порой лень😅

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Екатеринбург → прогуляться, перекусить Хочется прогуляться в выходные в центре, кто со мной ☺️

Екатеринбург → Другое Ищу, подругу, всегда за любой кипишь

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.