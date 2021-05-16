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Екатеринбург
Профиль пользователя Juju

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О себе

В основном занимаюсь домом и детьми. От этого тоже порой устаю. Поэтому хочу познакомиться с новыми людьми. Живу в Екатеринбурге, район Эльмаш. Рядом парки для прогулок, лес и речка. Сходила бы куда-нибудь в кампании девчонок. Можно с детьми. Замужем, трое сыновей 2003,2010,2018 года.
Люблю читать, слушать музыку. Непостоянна в пристрастиях(людей не касается 😂). То шью, то занимаюсь спортом, теперь занимаюсь садизмом😜в смысле на грядках. Первый год прошёл успешно, вырастила и законсервировала.Близнецы по гороскопу.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Общение для девушек

Участие в других событиях

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Набережные Челны → пообщаться

Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

Откликнулось 19 участников

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Екатеринбург → пообщаться

Убить время за интересной болтовнёй

Откликнулось 7 участников

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼‍♀️

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя ElenaG

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе, выпить просеко.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Focalors

Екатеринбург → пообщаться

Найти подруг, пообщаться, погулять

Откликнулся 1 участник

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