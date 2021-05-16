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Екатеринбург
В основном занимаюсь домом и детьми. От этого тоже порой устаю. Поэтому хочу познакомиться с новыми людьми. Живу в Екатеринбурге, район Эльмаш. Рядом парки для прогулок, лес и речка. Сходила бы куда-нибудь в кампании девчонок. Можно с детьми. Замужем, трое сыновей 2003,2010,2018 года.
Екатеринбург
Профиль пользователя Juju
О себе
В основном занимаюсь домом и детьми. От этого тоже порой устаю. Поэтому хочу познакомиться с новыми людьми. Живу в Екатеринбурге, район Эльмаш. Рядом парки для прогулок, лес и речка. Сходила бы куда-нибудь в кампании девчонок. Можно с детьми. Замужем, трое сыновей 2003,2010,2018 года.
Люблю читать, слушать музыку. Непостоянна в пристрастиях(людей не касается 😂). То шью, то занимаюсь спортом, теперь занимаюсь садизмом😜в смысле на грядках. Первый год прошёл успешно, вырастила и законсервировала.Близнецы по гороскопу.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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