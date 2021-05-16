О себе

В основном занимаюсь домом и детьми. От этого тоже порой устаю. Поэтому хочу познакомиться с новыми людьми. Живу в Екатеринбурге, район Эльмаш. Рядом парки для прогулок, лес и речка. Сходила бы куда-нибудь в кампании девчонок. Можно с детьми. Замужем, трое сыновей 2003,2010,2018 года.

Люблю читать, слушать музыку. Непостоянна в пристрастиях(людей не касается 😂). То шью, то занимаюсь спортом, теперь занимаюсь садизмом😜в смысле на грядках. Первый год прошёл успешно, вырастила и законсервировала.Близнецы по гороскопу.