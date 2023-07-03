Играю на гитаре, мечтаю научиться петь. Слушаю в основном русский рок. Люблю путешествия, велопрогулки, большой теннис. Могу покататься на коньках)

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

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Екатеринбург → Другое Увидела в метро рекламу выставки пауков, почему бы и нет?))

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