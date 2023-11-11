О себе

Врач-хирург. Очень люблю доказательную медицину и все, что с ней вязано. Стараюсь постоянно обучаться, не только в рамках своей работы.

Люблю живопись, больше интересует современное искусство, андеграунд.

Обожаю фильмы, из любимых режиссеров: Пол Томас Андерсон, Нолан, Триер, Бергман и др.

Неплохо готовлю, очень люблю принимать гостей дома.

В Екатеринбурге не так давно, хотелось бы завести приятельские отношения для совместных прогулок, походов по кафе, выставкам, шопингам, да и просто для доверительного общения.