⬅️ Посмотреть других пользователей в Екатеринбурге
Екатеринбург
Врач-хирург. Очень люблю доказательную медицину и все, что с ней вязано. Стараюсь постоянно обучаться, не только в рамках своей работы.
Екатеринбург
Профиль пользователя J_Gmzv
О себе
Врач-хирург. Очень люблю доказательную медицину и все, что с ней вязано. Стараюсь постоянно обучаться, не только в рамках своей работы.
Люблю живопись, больше интересует современное искусство, андеграунд.
Обожаю фильмы, из любимых режиссеров: Пол Томас Андерсон, Нолан, Триер, Бергман и др.
Неплохо готовлю, очень люблю принимать гостей дома.
В Екатеринбурге не так давно, хотелось бы завести приятельские отношения для совместных прогулок, походов по кафе, выставкам, шопингам, да и просто для доверительного общения.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам