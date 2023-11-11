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Екатеринбург
Профиль пользователя J_Gmzv

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О себе

Врач-хирург. Очень люблю доказательную медицину и все, что с ней вязано. Стараюсь постоянно обучаться, не только в рамках своей работы.
Люблю живопись, больше интересует современное искусство, андеграунд.
Обожаю фильмы, из любимых режиссеров: Пол Томас Андерсон, Нолан, Триер, Бергман и др.
Неплохо готовлю, очень люблю принимать гостей дома.
В Екатеринбурге не так давно, хотелось бы завести приятельские отношения для совместных прогулок, походов по кафе, выставкам, шопингам, да и просто для доверительного общения.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, выпить кофе в уютной кафешке, прогуляться

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Участие в других событиях

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

познакомиться с новыми людьми, пообщаться, погулять

Откликнулось 13 участников

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Екатеринбург → другое

Найти подругу)

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

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