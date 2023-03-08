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Екатеринбург
Профиль пользователя Irishka_ky

фото пользователя Irishka_ky

О себе

Люблю классическую музыку, дождь, прогулки.
Увлекаюсь книгами, нравятся жанры детективы и ужастики. Рисую картины по номерам

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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