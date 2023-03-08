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Екатеринбург
Люблю классическую музыку, дождь, прогулки.
Екатеринбург
Профиль пользователя Irishka_ky
О себе
Люблю классическую музыку, дождь, прогулки.
Увлекаюсь книгами, нравятся жанры детективы и ужастики. Рисую картины по номерам
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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