Екатеринбург
Профиль пользователя Irishka165

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О себе

Очень люблю гулять,новые знакомства,общение,активно проводить время.Из музыки в основном нравится рок,хотя могу слушать разные жанры.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры

События пользователя

Екатеринбург → собрать компанию

Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок и общения🙂Будет круто если ещё и с Пионерского

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Angelinalove777
Екатеринбург → Другое

Я хочу прогуляться

маленькое фото пользователя Olga00
Екатеринбург → Другое

Буду рада новым друзьям :)

маленькое фото пользователя MariaFlores
Екатеринбург → Другое

Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

маленькое фото пользователя Enzhe
Екатеринбург → Другое

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

маленькое фото пользователя Anzela
Екатеринбург → Другое

Погулять,встретиться

маленькое фото пользователя Vaselya000
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Vikos
Екатеринбург → Другое

Встретиться в кафе

маленькое фото пользователя Mosya
Екатеринбург → Другое

Прогуляться, пообщаться, посмеяться

маленькое фото пользователя hydya
Екатеринбург → Другое

Сходить вечером куда-нибудь

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

Подруга, пообщаемся?!

маленькое фото пользователя Anne6
Екатеринбург → Другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna
Екатеринбург → Другое

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

маленькое фото пользователя Marie_angud
Екатеринбург → Другое

Погулять поздно вечером, пообщаться, поржать

маленькое фото пользователя NatCat
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Amor_faty
Екатеринбург → Другое

Найти подругу)

маленькое фото пользователя Kseniya
Екатеринбург → Другое

Прогулки, посещение любых мероприятий, движ

маленькое фото пользователя Olya.K
Екатеринбург → Другое

Найти близких по духу и интересам людей

маленькое фото пользователя Evgenia........a
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

маленькое фото пользователя Lega
Екатеринбург → Другое

чем заняться вечером :с

маленькое фото пользователя Alexrandra
Екатеринбург → Другое

Погулять вечером

маленькое фото пользователя Cannon
Екатеринбург → Другое

Прогуляться, перекусить, пофоткаться

маленькое фото пользователя dasha97
Екатеринбург → Другое

прогуляться и попить кофе

маленькое фото пользователя Leksa1707
Екатеринбург → Другое

Ищу, подругу, всегда за любой кипишь

маленькое фото пользователя chatter
Екатеринбург → Другое

Поиграть в боулинг! Не была лет 10 как минимум!

маленькое фото пользователя DianaKi
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подруг,чтобы классно проводить вместе время💄💅

маленькое фото пользователя Milana_Andreevna
Екатеринбург → Другое

Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.