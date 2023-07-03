Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить Ищу подруг для прогулок и общения🙂Будет круто если ещё и с Пионерского

Екатеринбург → собрать компанию Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂

Екатеринбург → Другое Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊

Екатеринбург → Другое Поиграть в боулинг! Не была лет 10 как минимум!

Екатеринбург → Другое Ищу, подругу, всегда за любой кипишь

Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

Екатеринбург → Другое Найти близких по духу и интересам людей

Екатеринбург → Другое Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Екатеринбург → Другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.