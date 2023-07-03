Екатеринбург
Профиль пользователя Irishka165
О себе
Очень люблю гулять,новые знакомства,общение,активно проводить время.Из музыки в основном нравится рок,хотя могу слушать разные жанры.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры
События пользователя
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Я хочу прогуляться
Екатеринбург → Другое
Буду рада новым друзьям :)
Екатеринбург → Другое
Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу
Екатеринбург → Другое
Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)
Екатеринбург → Другое
Погулять,встретиться
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу
Екатеринбург → Другое
Встретиться в кафе
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, пообщаться, посмеяться
Екатеринбург → Другое
Сходить вечером куда-нибудь
Екатеринбург → Другое
Подруга, пообщаемся?!
Екатеринбург → Другое
Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))
Екатеринбург → Другое
Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)
Екатеринбург → Другое
Погулять поздно вечером, пообщаться, поржать
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу
Екатеринбург → Другое
Найти подругу)
Екатеринбург → Другое
Прогулки, посещение любых мероприятий, движ
Екатеринбург → Другое
Найти близких по духу и интересам людей
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗
Екатеринбург → Другое
чем заняться вечером :с
Екатеринбург → Другое
Погулять вечером
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, перекусить, пофоткаться
Екатеринбург → Другое
прогуляться и попить кофе
Екатеринбург → Другое
Ищу, подругу, всегда за любой кипишь
Екатеринбург → Другое
Поиграть в боулинг! Не была лет 10 как минимум!
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подруг,чтобы классно проводить вместе время💄💅
Екатеринбург → Другое
Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊
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