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Екатеринбург
Профиль пользователя I.rina

фото пользователя I.rina

О себе

Привет! Понаехавшая)) Много работаю, тренируюсь)) мало отдыхаю((. За весёлый и здоровый образ жизни. Люблю посидеть в кафе, сходить на выставку, в театр, просто погулять, поболтать и посмеяться обо всем и ни о чем. Сфера интересов: реабилитация человека) - это очень широкая сфера, если что)), красота как социокультурный феномен, искусство, чтение, созерцание природы.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasapaino

Екатеринбург → сходить на мероприятие

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Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя ElenaG

Екатеринбург → собрать компанию

Свободные девчонки давайте сходим потанцевать куда-нибудь)))

Откликнулись 4 участника

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