О себе

Привет! Понаехавшая)) Много работаю, тренируюсь)) мало отдыхаю((. За весёлый и здоровый образ жизни. Люблю посидеть в кафе, сходить на выставку, в театр, просто погулять, поболтать и посмеяться обо всем и ни о чем. Сфера интересов: реабилитация человека) - это очень широкая сфера, если что)), красота как социокультурный феномен, искусство, чтение, созерцание природы.