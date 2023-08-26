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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя I.rina
О себе
Привет! Понаехавшая)) Много работаю, тренируюсь)) мало отдыхаю((. За весёлый и здоровый образ жизни. Люблю посидеть в кафе, сходить на выставку, в театр, просто погулять, поболтать и посмеяться обо всем и ни о чем. Сфера интересов: реабилитация человека) - это очень широкая сфера, если что)), красота как социокультурный феномен, искусство, чтение, созерцание природы.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
Участие в других событиях
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