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Екатеринбург
Открытая девушка с бунтарском духом. Вредная, зато честная.
Екатеринбург
Профиль пользователя Honk
О себе
Открытая девушка с бунтарском духом. Вредная, зато честная.
Инвалид по слуху
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться
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