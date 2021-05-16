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Екатеринбург
Профиль пользователя Honk

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О себе

Открытая девушка с бунтарском духом. Вредная, зато честная.

Инвалид по слуху

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь💨 Кальян
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