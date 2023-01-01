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Екатеринбург
Профиль пользователя Hektor

фото пользователя Hektor

О себе

За любой движ.
Люблю комфортные походы выходного дня.
Люблю дальние путешествия.
Погонять на машине на ледовом автодроме.
Интересуюсь психологией.
Не могу жить без музыки)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться и перекусить)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 312 участников

маленькое фото пользователя Chadai

Екатеринбург → другое

Снимать контент для Ютуб, Вк, Инста.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Leli

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться, сходить вместе на ближайшее мероприятие или в кино

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lina27

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города/интересным местам, поболтать, пофоткаться, потусить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя MaksimBu

Екатеринбург → активный отдых

Поиграть в настолки

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя EvaMar

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Лето на Заводе прогуляться

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Alexei_Sivchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Творить контент на улицах города

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Polkilo

Екатеринбург → другое

Поиграть в бильярд. Настольный теннис. Волейбол.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Galacho

Екатеринбург → другое

В баден баден вечером

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Milayk

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пообщаться онлайн, затем прогуляться в Верхней Пышме)

Откликнулся 1 участник

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Другие пользователи из города Екатеринбург

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