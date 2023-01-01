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Екатеринбург
За любой движ.
Екатеринбург
Профиль пользователя Hektor
О себе
За любой движ.
Люблю комфортные походы выходного дня.
Люблю дальние путешествия.
Погонять на машине на ледовом автодроме.
Интересуюсь психологией.
Не могу жить без музыки)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
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