Екатеринбург
Профиль пользователя Goshaekb
О себе
Георгий, 32 года екб. Разносторонне развитый юноша, поддержу любой разговор. Очень люблю научную фантастику, футбол и видеоигры
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
🏫 Учеба ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.