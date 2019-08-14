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Екатеринбург
Создание гуманоидоного типа, в меру адекватная, с толикой самоиронии и легко увлекающаяся.
Екатеринбург
Профиль пользователя Ginny_Boot
О себе
Создание гуманоидоного типа, в меру адекватная, с толикой самоиронии и легко увлекающаяся.
Летом мечтаю о самокате (без движка), а зимой постигаю сноуборд.
Слушаю рок, металл, фолк
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры
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