⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Ginny_Boot

фото пользователя Ginny_Boot

О себе

Создание гуманоидоного типа, в меру адекватная, с толикой самоиронии и легко увлекающаяся.
Летом мечтаю о самокате (без движка), а зимой постигаю сноуборд.
Слушаю рок, металл, фолк

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошататься по городу, поискать необычные книги и попить какао

маленькое фото пользователя bllwnkl
маленькое фото пользователя atomarh
маленькое фото пользователя ElenaG
маленькое фото пользователя Kostar
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lissa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу лучшую подругу. Виз

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

маленькое фото пользователя Ksusha777
маленькое фото пользователя Sokh
маленькое фото пользователя Alya_Alya
маленькое фото пользователя Rezeda
маленькое фото пользователя Elena91
маленькое фото пользователя Yuliya1998
маленькое фото пользователя Anna_17
маленькое фото пользователя Focalors
маленькое фото пользователя Simon11
маленькое фото пользователя Saqe
маленькое фото пользователя Mcclane
маленькое фото пользователя Vladimsav
маленькое фото пользователя MarinkaGrey
маленькое фото пользователя Yrii1993
маленькое фото пользователя Mark
маленькое фото пользователя zonchick
маленькое фото пользователя Namir
маленькое фото пользователя dalice
маленькое фото пользователя Alexxandra
маленькое фото пользователя Anaesthesia
маленькое фото пользователя Maksyral
маленькое фото пользователя Stanislav91
маленькое фото пользователя Nataa
маленькое фото пользователя Andre111
маленькое фото пользователя Igor.Leonov
маленькое фото пользователя AnnaSerditova
маленькое фото пользователя Derzky_Yoghik
маленькое фото пользователя dariabogun97

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам