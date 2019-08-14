Екатеринбург

Профиль пользователя Ginny_Boot

О себе Создание гуманоидоного типа, в меру адекватная, с толикой самоиронии и легко увлекающаяся.

Летом мечтаю о самокате (без движка), а зимой постигаю сноуборд.

Слушаю рок, металл, фолк

Была в сети пару дней назад

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