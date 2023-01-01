⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя GEROZ
О себе
Человек приехавший в ваш город хочет завести друзей для веселого время прохождения. Люблю ночные прогулки по городу. Телефонный гейминг. И люблю познавать все то чего раньше не знал.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам