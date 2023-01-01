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Екатеринбург
Профиль пользователя GEROZ

фото пользователя GEROZ

О себе

Человек приехавший в ваш город хочет завести друзей для веселого время прохождения. Люблю ночные прогулки по городу. Телефонный гейминг. И люблю познавать все то чего раньше не знал.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать

События пользователя

Екатеринбург → другое

Хочу собрать компанию и сходить на пеинболл) пострелять.

Участие в других событиях

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Anzela

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять,встретиться

Откликнулось 12 участников

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Екатеринбург → собрать компанию

ищу компанию людей

Откликнулись 2 участника

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