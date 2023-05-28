Екатеринбург
Профиль пользователя Gelya_nelson
О себе
Меньше месяца назад переехала к парню в Екатеринбург из Сочи ☺️ Не знаю никого вообще 😄 В поиске общения в свободное время 😈
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Встретиться в кафе
Екатеринбург → Другое
Подруга, пообщаемся?!
Екатеринбург → Другое
Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)
Екатеринбург → Другое
Погулять поздно вечером, пообщаться, поржать
Екатеринбург → Другое
Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подруг,чтобы классно проводить вместе время💄💅
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