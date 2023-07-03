Екатеринбург
Профиль пользователя Galacho
О себе
Люблю смотреть телевизор, работать, читать, гулять
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Буду рада новым друзьям :)
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу для общения и отдыха.
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу
Екатеринбург → Другое
Встретиться в кафе
Екатеринбург → Другое
Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)
Екатеринбург → Другое
Найти близких по духу и интересам людей
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