Екатеринбург
Профиль пользователя Fallen
О себе
Простой парень, курю, выпиваю ругаюсь матом😁
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.