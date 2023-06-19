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Екатеринбург
Профиль пользователя Evgeny11472

фото пользователя Evgeny11472

О себе

Интересно было бы пообщаться с трейдерами, инвесторами- опыт , ошибки и и ТД. Можно обсудить различные вопросы )

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться
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