Екатеринбург
Профиль пользователя Evgenia........a
О себе
Привет, я Женя🫶🏻 мне на самом деле тяжело знакомится с людьми, но сейчас пытаюсь выходить из зоны комфорта, все-таки желание найти подруг/у выше😄
В данный момент заинтересованна в различных мероприятиях по типу пикника, катанием на велике, да и просто прогулок. Безумно обожаю животных, музыку. Со мной можно поговорить обо всем, ибо я весы и поддержу любой разговор😄 Обожаю сериалы, иногда смотрю фильмы, как-то так 😉
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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