Привет, я Женя🫶🏻 мне на самом деле тяжело знакомится с людьми, но сейчас пытаюсь выходить из зоны комфорта, все-таки желание найти подруг/у выше😄 В данный момент заинтересованна в различных мероприятиях по типу пикника, катанием на велике, да и просто прогулок. Безумно обожаю животных, музыку. Со мной можно поговорить обо всем, ибо я весы и поддержу любой разговор😄 Обожаю сериалы, иногда смотрю фильмы, как-то так 😉

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💩 Странный юмор

📺 Политика ☣️ Токсичность

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