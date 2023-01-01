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Екатеринбург
Профиль пользователя Evgen13

фото пользователя Evgen13

О себе

Катаюсь летом на велике , смотрю кино

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре , сходить в кино , фоткаться, пообщаться

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Откликнулся 1 участник
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