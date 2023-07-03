Екатеринбург
Профиль пользователя Evgen000

фото пользователя Evgen000
фото #2 пользователя Evgen000
фото #3 пользователя Evgen000
фото #4 пользователя Evgen000

О себе

Работаю,люблю хорошо провести время

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян ✈️ Путешествия

Не нравится:

✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Много ли здесь тех людей кто зарабатывает деньги через телефон?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя PANDA_P
Владивосток → Другое

В чем смысл жизни?

маленькое фото пользователя atorturedsoul
Москва → Другое

Хочу найти единомышленников по духу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.