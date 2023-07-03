Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян ✈️ Путешествия

✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Екатеринбург → пообщаться Много ли здесь тех людей кто зарабатывает деньги через телефон?

Владивосток → Другое В чем смысл жизни?

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.