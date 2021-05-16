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Екатеринбург
Профиль пользователя EvaMar

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Прогуляться в Центре города

маленькое фото пользователя Belozerskayaaa
Откликнулся 1 участник

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, обсудить последние новости

маленькое фото пользователя User_Nat
маленькое фото пользователя Irishka165
Откликнулись 2 участника

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Лето на Заводе прогуляться

маленькое фото пользователя ElenaG
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Stasya1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто в кино или в клуб потанцевать сегодня?

Откликнулся 1 участник

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