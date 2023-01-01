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Екатеринбург
Ищу подругу для общения. Могу по фотать, погулять можно. Могу выслушать, и. Тд
Екатеринбург
Профиль пользователя Eugene87
О себе
Ищу подругу для общения. Могу по фотать, погулять можно. Могу выслушать, и. Тд
Район Уралмаш. Замужем.
Слушаю музыку почти всю.
Занимаюсь творчеством.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
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