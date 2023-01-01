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Екатеринбург
Профиль пользователя Eugene87

фото пользователя Eugene87

О себе

Ищу подругу для общения. Могу по фотать, погулять можно. Могу выслушать, и. Тд
Район Уралмаш. Замужем.
Слушаю музыку почти всю.
Занимаюсь творчеством.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Кто чем занят?)

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Откликнулись 4 участника

Екатеринбург → пообщаться

Ищу подругу для общения.

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Откликнулись 4 участника

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