Екатеринбург
Профиль пользователя Enzhe
О себе
Учусь в сфере электроэнергетики ⚡ Основная работа там же плюс репетиторствую по математике🖋️. Хожу в силовой зал. Играю в компьютерные игры иногда. Читаю книги по самообразованию. Обожаю тёплые и искренние отношения между людьми, мотивирующие на рост и развитие
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу найти подругу🥺😔
Буду рада новым друзьям :)
Хочу найти подругу
Ищу подругу
Сходить вечером куда-нибудь
Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗
Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))
Прогуляться, насладиться летом
Ищу, подругу, всегда за любой кипишь
Прогуляться в любое время
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