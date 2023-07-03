Учусь в сфере электроэнергетики ⚡ Основная работа там же плюс репетиторствую по математике🖋️. Хожу в силовой зал. Играю в компьютерные игры иногда. Читаю книги по самообразованию. Обожаю тёплые и искренние отношения между людьми, мотивирующие на рост и развитие

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Екатеринбург → Другое Прогуляться в любое время

Екатеринбург → Другое Ищу, подругу, всегда за любой кипишь

Екатеринбург → Другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.