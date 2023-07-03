Екатеринбург
Профиль пользователя Enzhe

фото пользователя Enzhe

О себе

Учусь в сфере электроэнергетики ⚡ Основная работа там же плюс репетиторствую по математике🖋️. Хожу в силовой зал. Играю в компьютерные игры иногда. Читаю книги по самообразованию. Обожаю тёплые и искренние отношения между людьми, мотивирующие на рост и развитие

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Екатеринбург → собрать компанию

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Motoniash
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу🥺😔

маленькое фото пользователя Olga00
Екатеринбург → Другое

Буду рада новым друзьям :)

маленькое фото пользователя Vaselya000
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя NatCat
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя hydya
Екатеринбург → Другое

Сходить вечером куда-нибудь

маленькое фото пользователя Evgenia........a
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

маленькое фото пользователя Anne6
Екатеринбург → Другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Екатеринбург → Другое

Прогуляться, насладиться летом

маленькое фото пользователя Leksa1707
Екатеринбург → Другое

Ищу, подругу, всегда за любой кипишь

маленькое фото пользователя Anna36
Екатеринбург → Другое

Прогуляться в любое время

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Другие пользователи из города Екатеринбург

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.