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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя ElenaG
О себе
Девушка немного за 30. Недавно переехала в Екатеринбург. Лёгкая на подъём, весёлая, хочу найти классных друзей.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры
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