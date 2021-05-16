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Екатеринбург
Профиль пользователя ElenaG

фото пользователя ElenaG

О себе

Девушка немного за 30. Недавно переехала в Екатеринбург. Лёгкая на подъём, весёлая, хочу найти классных друзей.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе, выпить просеко.

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маленькое фото пользователя Juju
маленькое фото пользователя chatter
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Откликнулись 4 участника

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Обожаю кино, караоке и настольные игры. Ищу компанию.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anaesthesia

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять вечером🥺

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Olga00

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада новым друзьям :)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Enzhe

Екатеринбург → собрать компанию

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя MariaFlores

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя lerok

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

ищу подругу или компанию

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Bastetika

Екатеринбург → активный отдых

Съездить на природу

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Vala

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, сходить в кино)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Wladislowa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулки

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Ginny_Boot

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошататься по городу, поискать необычные книги и попить какао

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя EvaMar

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Лето на Заводе прогуляться

Откликнулся 1 участник

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