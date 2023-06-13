Екатеринбург
Профиль пользователя Ekaterina120620

фото пользователя Ekaterina120620
фото #2 пользователя Ekaterina120620

О себе

Расскажу немного о себе) мне 21 год
- люблю слушать музыку от классической до рока. Ну сейчас обычно слушаю рок.
- люблю рисовать. Сейчас учусь рисовать на планшете.
- из спорта люблю волейбол, велопрогулки.
- закончила мед колледж на медсестру, решила продолжить карьеру медецины и поступила в мед университет.
- играю в видеоигры: обычно валорант, майнкрафт, недавно стала играть в Лигу легенд и гвинт.
- также замужем, мужа очень люблю.


Приехав в другой город не осталось совсем друзей. С кем продожаю общаюсь можно пересчитать по пальцам на 1 руке.
Надеюсь тут есть те, кто не против пообщаться и дружить потом. Если кто-то играет тоже в эти игры, то можно поиграть будет вместе. И если не против, то научить играть в Лигу легенд, тк не очень разобралась пока что ещё...

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

Участие в других событиях

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