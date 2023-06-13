Расскажу немного о себе) мне 21 год - люблю слушать музыку от классической до рока. Ну сейчас обычно слушаю рок. - люблю рисовать. Сейчас учусь рисовать на планшете. - из спорта люблю волейбол, велопрогулки. - закончила мед колледж на медсестру, решила продолжить карьеру медецины и поступила в мед университет. - играю в видеоигры: обычно валорант, майнкрафт, недавно стала играть в Лигу легенд и гвинт. - также замужем, мужа очень люблю. Приехав в другой город не осталось совсем друзей. С кем продожаю общаюсь можно пересчитать по пальцам на 1 руке. Надеюсь тут есть те, кто не против пообщаться и дружить потом. Если кто-то играет тоже в эти игры, то можно поиграть будет вместе. И если не против, то научить играть в Лигу легенд, тк не очень разобралась пока что ещё...

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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☣️ Токсичность

Екатеринбург → пообщаться Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

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