Екатеринбург
Профиль пользователя Ekaterina120620
О себе
Расскажу немного о себе) мне 21 год
- люблю слушать музыку от классической до рока. Ну сейчас обычно слушаю рок.
- люблю рисовать. Сейчас учусь рисовать на планшете.
- из спорта люблю волейбол, велопрогулки.
- закончила мед колледж на медсестру, решила продолжить карьеру медецины и поступила в мед университет.
- играю в видеоигры: обычно валорант, майнкрафт, недавно стала играть в Лигу легенд и гвинт.
- также замужем, мужа очень люблю.
Приехав в другой город не осталось совсем друзей. С кем продожаю общаюсь можно пересчитать по пальцам на 1 руке.
Надеюсь тут есть те, кто не против пообщаться и дружить потом. Если кто-то играет тоже в эти игры, то можно поиграть будет вместе. И если не против, то научить играть в Лигу легенд, тк не очень разобралась пока что ещё...
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Учусь заново знакомиться с людьми
Хочу найти подругу для общения
Я ищу друзей для общения. Буду рада знакомству)
Деградация в онлайн-играх пару раз в неделю после работы.
Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?
ищу новых друзей и общение с интересными людьми
В поиске новых увлекательных собеседников
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