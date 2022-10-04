Екатеринбург
Профиль пользователя ekaterina10
О себе
Готовить люблю
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Санкт-Петербург → Другое
хочу найти подругу, нехватка общения
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Пообщаться, найти подругу
Москва → Другое
Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую
Санкт-Петербург → Другое
Знакомства,общение,совместный отдых.
Белорецк → Другое
Ищу друзей
Краснодар → Другое
Привет всем
Казань → Другое
Ищу друзей
Екатеринбург → Другое
Хочу прогуляться
Екатеринбург → Другое
Хочу найти единомышленников по хобби
Самара → Другое
Буду рад новым знакомствам
Екатеринбург → Другое
встретиться сегодня
Москва → Другое
Пообщаться а там как пойдет
Екатеринбург → Другое
Прогуляться
Тверь → Другое
Заходите поболтать
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